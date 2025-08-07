Фильм ужасов «Орудия» выйдет в кинотеатрах России 14 августа

8 августа состоится мировая премьера фильма «Орудия» — новой работы режиссёра Зака Креггера, режиссёра «Варвара». Проект можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Warner Bros. с рынка страны.

Российские кинотеатры тем временем уже назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Хоррор выйдет в России уже 14 августа — спустя семь дней после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

Фильм ужасов «Орудия» расскажет о загадочном исчезновении детей в небольшом городе. Все они однажды ночью проснулись, одновременно ушли из своих домов и бесследно пропали. Замешаны ли в этом деле некие потусторонние силы, неизвестно.