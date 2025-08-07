Игрок magixx — после ухода из Team Spirit по CS 2: я открыт к любым предложениям

Бывший игрок основного состава Team Spirit Борис magixx Воробьев рассказал о текущем статусе и перспективах возвращения на профессиональную сцену. В подкасте HLTV Confirmed он отметил, что готов рассмотреть любые варианты, включая англоязычные команды, но до мэйджора в Будапеште не рассчитывает на серьёзные предложения.

Я открыт к любым предложениям, если они поступят, но не думаю, что что-то появится до мэйджора, потому что сейчас не так много команд готовы делать замены. Думаю, после Будапешта будет более масштабное трансферное окно.

Борис уточнил, что официально находится в запасе и внесён в список на трансфер, но активность на рынке минимальна — команды сосредоточены на подготовке к мэйджору и не хотят рисковать перестройками.

Пока magixx ждёт следующего шанса, он продолжает тренироваться на FACEIT и занимается стримами.

Magixx выступал за Team Spirit с сентября 2019 года и был переведён в запас 7 июля 2025-го. Его место занял zweih.