Donk — о матче Team Spirit и Passion UA: не знаю, как первую проиграли

Аудио-версия:
Комментарии

Игрок Team Spirit Данил donk Крышковец коротко прокомментировал победу своей команды над Passion UA в первом раунде закрытой квалификации на BLAST Bounty Fall 2025. После матча он оставил лаконичное сообщение в Telegram, выразив недоумение от проигрыша на первой карте:

Не знаю, как первую проиграли, удивительно, что нас они пикнули.

Напомним, встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу Team Spirit. После неудачи на Dust 2 команда Донка взяла Mirage и Ancient, тем самым оформив выход во вторую стадию отборочных. Теперь Spirit продолжат борьбу за слот на LAN-этап турнира. В то же время Passion UA завершила своё участие в квалификации и лишилась шанса побороться за место на главной сцене.

Закрытая квалификация BLAST Bounty Fall 2025 проходит с 5 по 10 августа. Восемь сильнейших команд получат путёвки на главный турнир LAN-формата.

