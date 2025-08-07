Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Кэмерон опасается восстания машин в стиле «Терминатора»

Джеймс Кэмерон опасается восстания машин в стиле «Терминатора»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Rolling Stone взяло интервью у культового режиссёра Джеймса Кэмерона. Он рассказал о возможном будущем в стиле своего знаменитого фильма «Терминатор».

По словам постановщика, искусственный интеллект в последнее время используется на всех уровнях вооружения. Он отметил, что решения принимаются слишком быстро и для этого понадобится компьютерный сверхразум, как в «Терминаторе». Однако человечество может потерять контроль над ним, что потенциально способно привести к ядерной войне.

Человечество объединяет искусственный интеллект с системами вооружения, вплоть до уровня ядерного оружия, противоракетной обороны и всего подобного. Поскольку театр военных действий настолько быстр, а окна принятия решений настолько коротки, для обработки данных потребуется искусственный сверхразум. Возможно, мы проявим смекалку и будем держать человека в курсе событий. Но людям свойственно ошибаться, и было совершено множество ошибок, которые поставили нас на грань международных инцидентов. Всё это могло бы привести к ядерной войне.

Кэмерон также отметил, что сейчас всё население Земли находится на переломном этапе развития человечества из-за трёх угроз: это климат, ядерное оружие и искусственный сверхразум. Всё это, по мнению режиссёра, могут привести к будущему, которое зрители видели в его фильмах серии «Терминатор».

Трейлер нового фильма Джеймса Кэмерона
Видео
Первый трейлер фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона — премьера в декабре
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android