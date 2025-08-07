Скидки
«Достойное возвращение к истокам»: критики тепло приняли Mafia: The Old Country

«Достойное возвращение к истокам»: критики тепло приняли Mafia: The Old Country
Аудио-версия:
7 августа мировые СМИ опубликовали обзоры Mafia: The Old Country — приквела к знаменитой серии игры про сицилийскую мафию. Зарубежные критики уже прошли новинку и опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе Opencritic игра получила в среднем 79 баллов из 100. Журналисты отмечают, что новая Mafia не пытается быть клоном GTA и сосредоточивается на небольшой истории. Критики хвалят атмосферу игры, которой способствуют красивая графика и проработанные визуальные эффекты. Ругают некоторые обозреватели игровой процесс: пишут, что он слишком скучный и коридорный, а также значительно уступает прошлым частям в плане экшена.

Фото: Opencritic

Что пишут критики о Mafia: The Old Country:

Mafia: The Old Country не пытается быть клоном GTA, а, напротив, задаёт меньший масштаб и полностью фокусируется на самом важном для серии: атмосферной, мрачной и напряжённой истории. В сочетании с продуманной игровой механикой и плавным игровым процессом — это именно то, что нужно серии, чтобы вернуться в колею.
Игра продолжает сюжетную линию Mafia 1 и 2, но является приквелом, действие которого разворачивается на Сицилии начала XX века. Игра рассказывает о восхождении Энцо в местной преступной семье, уделяя особое внимание повествованию, реалистичным боям и атмосферному миру.
Mafia: The Old Country, возможно, не лучшая часть серии, но она определённо заслуживает внимания поклонников первых двух частей франшизы, а также тех, кому нравятся гангстерские приключения, полные неожиданных поворотов и сюжета, держащего в напряжении до финальных титров.
Визуально Mafia The Old Country — ошеломляющий успех. К сожалению, игровой процесс можно описать как посредственный: он неплохой, но не особо приятный. Сюжет — настоящая трагедия: скучный, линейный и настолько полный штампов, что ничто не кажется новым или свежим. Персонажи — плоские клише, шаблонные представления жанровых стереотипов и ничего более.

Релиз Mafia: The Old Country состоится 8 августа на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра выйдет полностью на русском языке.

Всё о новой Mafia
Абсолютно всё, что нужно знать про Mafia: The Old Country
Абсолютно всё, что нужно знать про Mafia: The Old Country
