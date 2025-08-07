Скидки
Джеймс Ганн снимет продолжение «Супермена» — в нём появится Супергёрл

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что в разработке «следующая часть Суперсемьи» в рамках киновселенной DC. Новый фильм снимет и напишет режиссёр Джеймс Ганн.

Судя по всему, речь идёт о кроссовере «Супермена» и «Супергёрл». Ранее Ганн заявлял, что пишет сценарий для сиквела своего недавнего супергеройского фильма. Не исключено, что именно там важную роль сыграет Супергёрл.

Премьера «Супермена» Джеймса Ганна состоялась 11 июля. Картина рассказывает о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Лента также стала первым фильмом новой киновселенной DC. Роль главного героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнил Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»). За четыре недели с момента выхода картина собрала в мировом прокате более $ 550 млн.

Съёмки фильма «Супергёрл» завершились в мае этого года. Будущая лента расскажет историю Кары Зор-Эл, кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании Суперпса и отправляется на некие «кровопролитные поиски мести». Картина выйдет в кино 26 июня 2026 года.

