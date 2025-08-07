Скидки
Вышел трейлер «Клуба убийств по четвергам» от автора «Один дома» — премьера 28 августа

Вышел трейлер «Клуба убийств по четвергам» от автора «Один дома» — премьера 28 августа
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Клуб убийств по четвергам». Премьера детективной ленты состоится онлайн 28 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина расскажет о четырёх пожилых людях, которые расследуют убийство местного строителя неподалёку от дома престарелых. Главные роли в фильме исполнили Пирс Броснан («Умри, но не сейчас»), Бен Кингсли («Список Шиндлера»), Хелен Миррен («1923») и Селия Имри («Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»).

Лента основана на одноимённой книге за авторством Ричарда Османа. Режиссёром криминальной картины выступил Крис Коламбус — он известен постановкой фильмов «Один дома» и «Гарри Поттер и философский камень».

