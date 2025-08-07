Скидки
Анонс Disciples: Domination — продолжения культовой серии в духе «Героев»

Анонс Disciples: Domination — продолжения культовой серии в духе «Героев»
Компания Artefacts Studio анонсировала Disciples: Domination. Пошаговая стратегия выйдет на ПК, Playstation 5 и Xbox Seies X/S в 2026 году.

Фото: Artefacts Studio

Фото: Artefacts Studio

Фото: Artefacts Studio

Domination станет продолжением культовой серии игр. Сюжет развернётся спустя 15 лет после прошлой части, когда герои освободили Невендаар от злых богов. Пользователи должны будут сохранить королевство от разрушений и вернуть себе трон королевы Авианны. Кроме того, игрокам придётся столкнутся с возвращением гномов из Горных Кланов, ведь их позиция в новом мире не определена.

Разработчики из Artefacts Studio отметили, что в новой игре они улучшат пошаговые бои, а также добавят динамические события. Игроки также увидят новые навыки и уникальные способности фракций.

Первая игра серии Disciples, с подзаголовком Sacred Lands, вышла в 1999 году. Пошаговая стратегия с тех пор стала культовой и получила три продолжения. Кроме того, франшиза получила семь дополнений.

