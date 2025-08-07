Скидки
Ванесса Кирби изучала квантовую физику для роли в «Фантастической четвёрке»

Ванесса Кирби изучала квантовую физику для роли в «Фантастической четвёрке»
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Empire взяло интервью у звезды фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» Ванессы Кирби. Она рассказала, как готовилась к роли Сью Шторм.

По словам актрисы, она изучала квантовую физику, перед тем как приступила к съёмкам. Кирби отметила, что для неё разговоры о частоте клеточных колебаний стали очень простыми.

Я не просто Сью, я ещё и ботаник. Кажется, я утомила всех во время подготовки к роли Сью — так увлеклась квантовой физикой. Даже грустно, как сильно я в неё погрузилась. Я могла бы с легкостью поболтать о частоте клеточных колебаний.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» вышла в кино 25 июля. Фильм расскажет об отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредоточатся на других аспектах сценария. Главные роли, помимо Кирби, исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

О новой «Фантастической четвёрке»
Marvel вдохнула жизнь в «Фантастическую четвёрку»: смотрим «Первые шаги»
Marvel вдохнула жизнь в «Фантастическую четвёрку»: смотрим «Первые шаги»
