В Евросоюзе запретили Root-права и смену прошивок на Android

В Евросоюзе запретили Root-права и смену прошивок на Android
Комментарии

С 1 августа в Евросоюзе изменились официальные требования к кибербезопасности. Теперь производители техники обязаны блокировать различные загрузчики на смартфоны, в том числе и неофициальное программное обеспечение.

Новые правила повлияли непосредственно на смартфоны, где установлена операционная система Android. Теперь на гаджеты нельзя будет устанавливать неофициальную прошивку и использовать Root-права — доступ в операционную систему. Производителей также обязывают применять специальные технологии для проверки подлинности прошивки. Только при успешной проверке разрешат скачивать официальные приложения.

Таким образом, Android в Европе становится закрытой системой, как и IOS. Продавать смартфоны без соблюдений новых требований теперь запрещено на территории стран Евросоюза. В СМИ сообщили, что первыми задействовали подобную систему именно компания Samsung.

Комментарии
