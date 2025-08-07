Скидки
Появились брутальные кадры фильма «Мортал Комбат 2» — премьера 24 октября

Комментарии

Студия Warner Bros. представила новые кадры фильма «Мортал Комбат 2». Премьера продолжения экранизации культового файтинга состоится 24 октября.

Фото: Warner Bros.

В новой картине чемпионы Земного царства должны вступить в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. Теперь к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — звезда боевиков и превосходный боец. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана. Сценарист картины Джереми Слэйтер говорил, что новая часть станет гораздо масштабнее первой.

Главные роли в «Мортал Комбате 2» сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры. Режиссёром сиквела выступил постановщик первой части Саймон Маккуойд.

Трейлер новой экранизации знаменитого файтинга
Видео
Вышел первый трейлер «Мортал Комбат 2»
