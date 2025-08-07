Скидки
Сериал «Чужой: Земля» развернётся во время сюжета «Чужих» Джеймса Кэмерона

Сериал «Чужой: Земля» развернётся во время сюжета «Чужих» Джеймса Кэмерона
Издание Collider взяло интервью у шоураннера сериала «Чужой: Земля» Ноя Хоули. Он рассказал о сюжете предстоящего шоу о ксеноморфах.

По словам Хоули, действие сериала происходит примерно в то же время, что и события фильма «Чужие» от Джеймса Кэмерона. Он также отметил, что зрители увидят отсылки к первой части серии режиссёра Ридли Скотта.

Думаю, события сериала происходят где-то во время «Чужих», во время истории Джеймса Кэмерона. Мне не приходилось вдаваться в подробности, но события первого фильма в какой-то момент упоминаются в сериале. Так что, думаю, события происходят около сюжета второго фильма, либо до, либо сразу после.

Премьера первых двух серий сериала «Чужой: Земля» состоится 12 августа на стриминговом сервисе Hulu. Всего в сезоне будет восемь эпизодов. Будущий проект расскажет о вторжении опасных инопланетян на нашу планету, а местом действия выступит множество локаций на разных континентах.

