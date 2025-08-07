Вышел трейлер боксёрской драмы «Вес победы» с Орландо Блумом — премьера 5 сентября

Компания Republic Pictures представила трейлер фильма «Вес победы». Спортивный триллер выйдет в кинотеатрах 5 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале IGN Movie Trailers. Права на видео принадлежат Republic Pictures.

Лента повествует о бывшем боксёре, который возвращается на ринг, чтобы снова побороться за титул. Однако герой не подходит по весовой категории. Он запирается в номере отеля и приступает к нелегальной программе по снижению веса. В один момент побочные эффекты начинают сводить его с ума.

Главные роли в «Весе победы» сыграли Орландо Блум («Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»), Джон Туртурро («Однажды ночью») и Катрина Балф («Иллюзия обмана»). Режиссёром картины выступил Шон Эллис («Восемь к серебру»).