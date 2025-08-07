Скидки
«Достойное завершение трилогии»: Джош Бролин — о «Дюне 3»

«Достойное завершение трилогии»: Джош Бролин — о «Дюне 3»
На шоу Happy Sad Confused гостем стал известный актёр Джош Бролин («Мстители: Финал»). Он рассказал о возвращении своего персонажа Гурни Халлека в «Дюне 3».

По словам артиста, его в фильме будет совсем немного. Бролина очень удивило, что многие его коллеги по «Дюне» всё время зовут его куда-то погулять во время съёмок. Он решил, что актёры просто не читали сценарий, ведь он пока даже не появился на съёмочной площадке и проведёт там совсем немного времени. Несмотря на небольшую роль, Бролин в восторге от «Дюны 3».

Я получал сообщения от людей, которые играют в «Дюне 3» с предложением отправиться куда-нибудь после съёмочного дня. Но, судя по всему, они не читали сценарий, или читали только свои роли. Я даже обратился к Дени Вильнёву по этому поводу. Я подумал: «Почему все люди решили, что я уже на съёмочной площадке? Чуваки, прочитайте сценарий, меня там совсем мало и сейчас я не на съёмках». Но фильм всё равно станет достойным завершением трилогии.

Съёмки фильма «Дюна 3» начались 9 июля. Триквел завершит историю Пола Атрейдеса, которого играет Тимоти Шаламе. Режиссёр Дени Вильнёв перестанет снимать «Дюну» после завершения работы над третьей частью. Сама лента выйдет в кино 18 декабря 2026 года.

