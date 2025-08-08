Вышла Mafia: The Old Country — новая «Мафия» в Сицилии 1900-х годов

Вечером 7 августа состоялся мировой релиз Mafia: The Old Country — приквела культовой серии «Мафия». Проект добрался до ПК, PS5 и Xbox Series с русской озвучкой, однако в России он доступен только для аккаунтов других регионов.

События игры разворачиваются на Сицилии в начале 1900-х годов, когда организованная преступность, какой мы её видели в трилогии «Мафия», только начала формироваться. Главным героем выступает молодой Энцо Фавара, который только начал свой путь в подпольном мире криминала, где уже не первое поколение сражаются враждующие мафиозные семьи.

За разработку игры отвечала студия Hangar 13, авторы Mafia 3 и ремейка первой «Мафии». Проект получил положительные отзывы от критиков: они хвалят кинематографическую историю и необычный для игр сеттинг. Среди недостатков они выделяют не самый увлекательный геймплей и проблемы с оптимизацией на ПК.