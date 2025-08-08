OpenAI выпустила GPT-5 — самую умную нейросеть в мире

Компания OpenAI представила GPT-5 — новую версию популярнейшего чат-бота ChatGPT. Модель уже доступна для всех пользователей сервиса: от Free до планов Team, Pro и Plus.

Видео доступно на YouTube-канале OpenAI. Права на видео принадлежат OpenAI.

В OpenAI называют GPT-5 по-настоящему продвинутой нейросетью, сопоставимой по уровню знаний с учёными. Чат-бот гораздо лучше и быстрее отвечает на запросы пользователей, меньше ошибается и помогает в самых разных сферах: от программирования до написания текстов и составления графиков и таблиц.

ChatGPT-5 доступен в том числе в бесплатном формате, однако лишь для нескольких запросов в день. После превышения лимита модель перейдёт на более простую четвёртую версию программы.