Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

OpenAI выпустила GPT-5 — самую умную нейросеть в мире

OpenAI выпустила GPT-5 — самую умную нейросеть в мире
Комментарии

Компания OpenAI представила GPT-5 — новую версию популярнейшего чат-бота ChatGPT. Модель уже доступна для всех пользователей сервиса: от Free до планов Team, Pro и Plus.

Видео доступно на YouTube-канале OpenAI. Права на видео принадлежат OpenAI.

В OpenAI называют GPT-5 по-настоящему продвинутой нейросетью, сопоставимой по уровню знаний с учёными. Чат-бот гораздо лучше и быстрее отвечает на запросы пользователей, меньше ошибается и помогает в самых разных сферах: от программирования до написания текстов и составления графиков и таблиц.

ChatGPT-5 доступен в том числе в бесплатном формате, однако лишь для нескольких запросов в день. После превышения лимита модель перейдёт на более простую четвёртую версию программы.

Материалы по теме
Microsoft представила Muse — нейросеть для генерации видеоигр
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android