Фильм Материалистка (2025) — где смотреть онлайн в хорошем качестве

Романтический фильм «Материалистка» с Педро Паскалем вышел в онлайн-кинотеатрах России
7 августа состоялась цифровая премьера фильма «Материалистка» в России. Романтическую ленту можно посмотреть в отечественных онлайн-кинотеатрах Okko, Wink, «Иви» и на «Кинопоиске» с русским дубляжом.

Видео доступно во VK-группе Вольга про кино. Права на видео принадлежат «Вольге».

Сюжет картины рассказывает о молодой девушке из Нью-Йорка, которая подбирает одиноким людям вторые половинки. В то же время сама героиня разрывается между своим идеальным мужчиной и своим несовершенным бывшим.

Главные роли в фильме исполнили Педро Паскаль («Одни из нас»), Крис Эванс («Достать ножи») и Дакота Джонсон («Мадам Паутина»). Режиссёром выступила Селин Сон, постановщица «Прошлых жизней».

Любовный треугольник с Крисом Эвансом и Педро Паскалем. Обзор «Материалистки»
