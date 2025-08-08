Скидки
По аниме «Созданный в Бездне» снимут несколько фильмов — они продолжат сюжет шоу

По аниме «Созданный в Бездне» снимут несколько фильмов — они продолжат сюжет шоу
Создатели популярного аниме «Созданный в Бездне» анонсировали полнометражные фильмы, которые продолжат сюжет основного проекта. В студии Kinema Citrus планируют снять как минимум несколько больших лент по знаменитой франшизе.

Так, первый фильм получил название «Тайна пробуждения» — его выпустят в 2026 году. Все актёры озвучки вернутся к ролям Рико, Рега, Нанати и других персонажей. У остальных картин пока нет даты выхода. Ранее по вселенной также выходили три полнометражных фильма: «Рассвет путешествия», «Блуждающие сумерки» и «Рассвет глубокой души».

Аниме «Созданный в Бездне» (Made in Abyss) стартовало в 2017 году, с тех пор вышло два сезона шоу. Мультсериал рассказывает об альтернативной реальности, где существует Бездна — в ней обитают опасные существа и хранятся ценные реликвии с древних времён. Главными героями выступают девочка Рико и робот Рега, которые отправляются на самое дно Бездны, чтобы найти маму девочки.

