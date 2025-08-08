Стример Дмитрий Ликс примет участие в турнире BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2

Стример Дмитрий Lixxx Лиханов объявил об участии в турнире BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2.
В его команду войдут профессиональный игрок Абдул degster Гасанов, футболист Владислав Karat22 Коротаев, а также яркие представители FACEIT-сцены — Сейд-Магомед fiveskill Эдильгиреев, Андрей D9D9VOLODYA Белозерец. По уровню Elo команда показывает сильное разнообразие — у D9D9VOLODYA более 4000 очков, а у капитана Лиханова — самый скромный рейтинг в ростере 1220 elo.
Турнир пройдёт с 10 по 19 августа, участие примут восемь команд, а общий призовой фонд превысит 3 млн рублей. Все матчи можно будет посмотреть на Twitch-каналах игроков и организаторов.
Состав Lixx Team на BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2
- Дмитрий Dmitry_Lixxx Лиханов
- Абдул degster Гасанов
- Сейд-Магомед fiveskill Эдильгиреев
- Андрей D9D9VOLODYA Белозерец
- Владислав Karat22 Коротаев