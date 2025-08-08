Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стример Дмитрий Ликс примет участие в турнире BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2

Стример Дмитрий Lixxx Лиханов объявил об участии в турнире BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2.

В его команду войдут профессиональный игрок Абдул degster Гасанов, футболист Владислав Karat22 Коротаев, а также яркие представители FACEIT-сцены — Сейд-Магомед fiveskill Эдильгиреев, Андрей D9D9VOLODYA Белозерец. По уровню Elo команда показывает сильное разнообразие — у D9D9VOLODYA более 4000 очков, а у капитана Лиханова — самый скромный рейтинг в ростере 1220 elo.

Турнир пройдёт с 10 по 19 августа, участие примут восемь команд, а общий призовой фонд превысит 3 млн рублей. Все матчи можно будет посмотреть на Twitch-каналах игроков и организаторов.

Состав Lixx Team на BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2

Дмитрий Dmitry_Lixxx Лиханов

Абдул degster Гасанов

Сейд-Магомед fiveskill Эдильгиреев

Андрей D9D9VOLODYA Белозерец

Владислав Karat22 Коротаев