Стример Дмитрий Ликс примет участие в турнире BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2

Аудио-версия:
Стример Дмитрий Lixxx Лиханов объявил об участии в турнире BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2.

В его команду войдут профессиональный игрок Абдул degster Гасанов, футболист Владислав Karat22 Коротаев, а также яркие представители FACEIT-сцены — Сейд-Магомед fiveskill Эдильгиреев, Андрей D9D9VOLODYA Белозерец. По уровню Elo команда показывает сильное разнообразие — у D9D9VOLODYA более 4000 очков, а у капитана Лиханова — самый скромный рейтинг в ростере 1220 elo.

Турнир пройдёт с 10 по 19 августа, участие примут восемь команд, а общий призовой фонд превысит 3 млн рублей. Все матчи можно будет посмотреть на Twitch-каналах игроков и организаторов.

Состав Lixx Team на BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2

  • Дмитрий Dmitry_Lixxx Лиханов
  • Абдул degster Гасанов
  • Сейд-Магомед fiveskill Эдильгиреев
  • Андрей D9D9VOLODYA Белозерец
  • Владислав Karat22 Коротаев
