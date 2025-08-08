Скидки
Звезда «Мандалорца» Джина Карано урегулировала иск к Disney после увольнения из шоу

Звезда «Мандалорца» Джина Карано урегулировала иск к Disney после увольнения из шоу
В начале 2024 года звезда сериала «Мандалорец» Джина Карано подала на компанию Disney в суд. В своём иске женщина обвиняет корпорацию в дискриминации: по её мнению, компания уволила актрису в 2021 году из-за политических высказываний, сделанных несколько лет назад. Тогда корпорация признала её публикации в соцсетях возбуждающими ненависть или вражду, из-за чего отказалась от услуг артистки.

Спустя полтора года обе стороны урегулировали конфликт до полноценных разбирательств в суде. Детали соглашения неизвестны, однако в Disney заявили, что с радостью поработают с Карано в будущем.

The Walt Disney Company и Lucasfilm рады сообщить, что мы достигли соглашения с Джиной Карано в её ожидающем рассмотрения иске против компаний. Мисс Карано всегда пользовалась уважением режиссёров, коллег по площадке и сотрудников, она усердно работала, чтобы усовершенствовать своё мастерство, относясь к своим коллегам с добротой и уважением. Мы с нетерпением ждём возможности для совместной работы с Джиной Карано в ближайшем будущем.

Джина Карано также прокомментировала результаты конфликта. Женщина выразила благодарность Илону Маску, который профинансировал иск против Disney и продвигал её позицию в соцсети X (ранее Twitter), а также своим адвокатам. Карано отметила, что продолжит сниматься в кино, ради чего и был подан изначальный иск.

