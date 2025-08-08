18-летний казахстанский снайпер Alkaren присоединился к HEROIC по CS 2 на правах аренды

Киберспортивная организация HEROIC объявила об аренде 18-летнего игрока Алимжана Alkaren Битимбая из Spirit Academy. Казахстанец временно заменит белоруса gr1ks, который, как отмечается, «не подошёл команде».

Таким образом, Alkaren займёт роль основного снайпера в обновлённом составе. Его тиммейтами станут шведские игроки LNZ, yxngstxr и nilo, а также белорус tN1R. За подготовку команды отвечает датский тренер TOBIZ.

Для Alkaren это первый полноценный шанс проявить себя на сцене Tier-1. В Spirit Academy Алимжан уже выделялся стабильной стрельбой и уверенностью в ключевых моментах. Первые официальные матчи для Alkaren в составе HEROIC стартуют уже сегодня — 8 августа в 19:30 МСК против Complexity в рамках турнира BLAST Bounty 2025 Season 2.

Состав HEROIC по Counter-Strike 2

Лукас LNZ Росандр;

Эмиль yxngstxr Шён;

Хуго nilo Понцелли;

Даниил tN1R Дегтярёв;

Алимжан Alkaren Битимбай.