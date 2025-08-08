Скидки
Сегодня (0)
18-летний казахстанский снайпер Alkaren присоединился к HEROIC по CS 2 на правах аренды

Киберспортивная организация HEROIC объявила об аренде 18-летнего игрока Алимжана Alkaren Битимбая из Spirit Academy. Казахстанец временно заменит белоруса gr1ks, который, как отмечается, «не подошёл команде».

Таким образом, Alkaren займёт роль основного снайпера в обновлённом составе. Его тиммейтами станут шведские игроки LNZ, yxngstxr и nilo, а также белорус tN1R. За подготовку команды отвечает датский тренер TOBIZ.

Для Alkaren это первый полноценный шанс проявить себя на сцене Tier-1. В Spirit Academy Алимжан уже выделялся стабильной стрельбой и уверенностью в ключевых моментах. Первые официальные матчи для Alkaren в составе HEROIC стартуют уже сегодня — 8 августа в 19:30 МСК против Complexity в рамках турнира BLAST Bounty 2025 Season 2.

CS 2. BLAST Bounty Fall 2025: Closed Qualifier . 1/16 финала
08 августа 2025, пятница. 19:30 МСК
HEROIC
Не начался
Complexity
Состав HEROIC по Counter-Strike 2

  • Лукас LNZ Росандр;
  • Эмиль yxngstxr Шён;
  • Хуго nilo Понцелли;
  • Даниил tN1R Дегтярёв;
  • Алимжан Alkaren Битимбай.
