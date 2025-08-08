Скидки
Чемпион мэйджора RUSH завершил карьеру игрока в CS 2 — он станет тренером

Американский 31-летний киберспортсмен Уильям RUSH Уэзерспун, чемпион мэйджора в составе Cloud9, официально объявил о завершении карьеры профессионального игрока в CS:

Я сказал себе несколько лет назад, что перестану соревноваться, если произойдёт одно из двух. Либо моя индивидуальная форма значительно ухудшится, либо я просто перестану получать удовольствие от профессиональной игры.

Несмотря на решение уйти со сцены, он подчеркнул, что всё ещё любит Counter-Strike и атмосферу соревновательной сцены. Главной мотивацией в последние годы, по его словам, была работа с молодыми игроками. Теперь Уильям планирует начать новый этап в карьере — уже в роли тренера. Опыт, стабильность и понимание игры, которыми он славился в команде, могут стать его сильными сторонами и на новом поприще.

RUSH за свою карьеру выступал за такие команды, как OpTic, compLexity, Evil Geniuses и Cloud9. Его главная победа — мэйджор ELEAGUE Boston 2018. В общем счёте Уэзерспун заработал за свою карьеру около $ 640 тыс.

