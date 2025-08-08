Скидки
Начались съёмки сериала «Кузя. Путь к успеху» по вселенной «Универа»

Телеканал ТНТ объявил о старте производства сериала «Кузя. Путь к успеху». Съёмки спин-оффа знаменитого «Универа» продлятся несколько месяцев, после чего он выйдет на телевидении и в онлайн-сервисах.

Проект расскажет о пути Кузи из обычного студента в миллиардера. Сюжета шоу расскажет историю героя, который после громкого ухода из университета возвращается в Агаповку и неожиданно для себя становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу Кузя не только сохраняет хозяйство, но и выводит его на новый уровень. Однако в тени развивается интрига – антагонист пытается использовать Кузю в своих целях и разрушить колхоз ради продажи земли под строительство платной трассы.

Вместе с Виталием Гогунским в сериале также снимутся Анатолий Кот («Универ. Молодые»), Ника Вигель («Триггер»), Денис Бузин («Универ. 15 лет спустя»), Евгения Капралова («Родные») и другие актёры.

Начались съёмки «Универа. 15 лет спустя» — в сериал вернётся Алла Гришко
