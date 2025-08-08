Скидки
Игрок Team Spirit по CS 2 Donk — о победе на IEM Cologne 2025: титул очень значимый

Игрок Team Spirit Данил donk Крышковец поделился впечатлениями от триумфа на IEM Cologne 2025 по Counter-Strike 2. Турнир стал особенным для молодого киберспортсмена, победа вызвала сильнейшие эмоции.

Этот титул был для меня очень значимым. Сильные эмоции, никогда таких не испытывал. Это трофей детства. Очень много смотрел в детстве, как его поднимают люди. Ninjas in Pyjamas в 2014 году, fnatic… Он очень классно выглядит. Всегда хотел его поднять.

Donk также отметил, что финальный матч дался непросто: он плохо спал и чувствовал сильное давление, ведь до этого Spirit полгода не удавалось выиграть ни одного крупного турнира.

IEM Cologne 2025 проходил в Кёльне с 23 июля по 3 августа. Призовой фонд составил $ 1 млн, а donk был признан лучшим игроком турнира.

Spirit — чемпионы!
Российская Team Spirit стала чемпионом IEM Cologne 2025 по Counter-Strike 2
