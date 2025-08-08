Эксперт по CS 2 Овердрайв: стресс на турнирах — это топливо для игроков

Эксперт Алексей OverDrive Бирюков по Counter-Strike 2 дал чёткое объяснение, почему первая игра игрока на большой турнирной арене становится критическим испытанием. По его словам, всё решает наличие особого внутреннего ресурса.

Первая игра на арене это стресс, который для игроков с чемпионским стержнем превращается в адреналин, помогающий играть.

Эксперт подчеркнул, что для игроков, лишённых этого стержня, давление дебюта часто оказывается непосильным, заставляя их «плыть» – терять концентрацию и показывать более низкий уровень игры. Особенно это касается новичков.

В качестве наглядного примера Овердрайв привёл недавний турнир IEM Cologne 2025. По его наблюдениям, именно там арена безжалостно выявила, кто из дебютантов обладает природным чемпионским духом, а кто не смог трансформировать стресс в игровую энергию.