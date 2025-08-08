Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эксперт по CS 2 Овердрайв: стресс на турнирах — это топливо для игроков

Эксперт по CS 2 Овердрайв: стресс на турнирах — это топливо для игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперт Алексей OverDrive Бирюков по Counter-Strike 2 дал чёткое объяснение, почему первая игра игрока на большой турнирной арене становится критическим испытанием. По его словам, всё решает наличие особого внутреннего ресурса.

Первая игра на арене это стресс, который для игроков с чемпионским стержнем превращается в адреналин, помогающий играть.

Эксперт подчеркнул, что для игроков, лишённых этого стержня, давление дебюта часто оказывается непосильным, заставляя их «плыть» – терять концентрацию и показывать более низкий уровень игры. Особенно это касается новичков.

В качестве наглядного примера Овердрайв привёл недавний турнир IEM Cologne 2025. По его наблюдениям, именно там арена безжалостно выявила, кто из дебютантов обладает природным чемпионским духом, а кто не смог трансформировать стресс в игровую энергию.

Рэпер Мэдкид поставил недавнего дебютанта тир-1 сцены Kyousuke в топ лучших игроков мира
Рэпер Madk1d назвал лучших игроков в CS 2: Kyousuke, Donk и M0nesy
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android