«Принесут людям пользу»: Джеймс Кэмерон потратил 20 лет на «Аватара» не ради денег

Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон прокомментировал критику в свою сторону по поводу серии фильмов «Аватар». Многие фанаты режиссёра обвиняют постановщика в том, что франшиза целиком построена на кассовых сборах — общая касса двух фильмов превышает $ 5 млрд.

Кэмерон заявил, что потратил 20 лет на развитие «Аватара» не только для того, чтобы заработать много денег. По мнению режиссёра, фильмы серии могут принести пользу, показав важность природы и контактов друг с другом в человеческой жизни.

Я оправдываю создание фильмов серии «Аватар» для себя в течение 20 лет не тем, сколько денег мы заработали, а тем, что они, я надеюсь, могут принести людям пользу. Они могут помочь нам объединиться. «Аватар» может помочь нам соединиться с потерянным аспектом нашего «я», который уважает природу и окружающий мир. Думаю ли я, что мои фильмы – это ответ на все человеческие проблемы? Нет, иногда люди просто хотят развлечься и не хотят, чтобы им говорили об этом прямо. «Аватар» — это стратегия троянского коня, которая погружает в развлекательный мир, но затем воздействует на ваш мозг и сердце.

Сейчас Джеймс Кэмерон завершает работу над «Аватаром 3» — продолжение саги расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Премьера ленты состоится 19 декабря 2025 года.