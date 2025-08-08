Скидки
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста сыграет злодея в фильме «Горец» с Генри Кавиллом

Издание The Hollywood Reporter поделилось информацией о кастинге фильма «Горец» — ремейка одноимённого боевика 1986 года. Роль главного злодея Кургана сыграет Дэйв Батиста, звезда «Стражей Галактики» и «Бегущего по лезвию 2049», сейчас авторы ленты и актёр находятся на финальной стадии переговоров.

Так, Курган — бессмертный воин, который убивает других бессмертных существ во вселенной «Горца» и оказывается главным противником Коннора Маклауда. Самого персонажа сыграет Генри Кавилл («Ведьмак»), а его наставника Рамиреса воплотит Рассел Кроу («Гладиатор»).

Картина расскажет историю Коннора Маклауда, который был сражён в битве в XVI веке. Герой мистическим образом воскрес, после чего выяснил, что принадлежит к бессмертной расе воинов, которые живут на протяжении веков.

Съёмки ремейка фильма «Горец» начнутся в сентябре в Великобритании, после чего переместятся в Гонконг. Режиссёром ленты выступит Чад Стахелски, постановщик «Джона Уика».

