Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Весело, но слишком маленькие карты: появились первые отзывы игроков о бете Battlefield 6

Весело, но слишком маленькие карты: появились первые отзывы игроков о бете Battlefield 6
Аудио-версия:
Комментарии

7 августа началось открытое бета-тестирование Battlefield 6 — новой части знаменитой серии шутеров от Electronic Arts. Оно пройдёт в три этапа на ПК/PS5/Xbox Series и сейчас доступно участникам BF Labs и тем, кто активировал ключ с помощью Twitch-дропов.

Спустя некоторое время на Reddit началось большое обсуждение впечатлений от беты — игроки начали делиться своими эмоциями от первой части серии за четыре года. Так, пользователи высоко оценили основные механики новинки: передвижение, стрельбу и разрушаемость. Критике подверглись маленькие карты в бете, очень простое управление воздушной техникой и слишком быстрая динамика в духе Call of Duty.

Что пишут игроки о бете Battlefield 6

Вертолёты ощущаются ужасно. Физику нужно переработать, чтобы она была похожа на BF3/BF4.
Я надеюсь, что остальные карты в Battlefield 6 больше, слишком много людей на таких маленьких локациях.
Играть в BF6 очень весело, но мне кажется, что карты получились не очень хорошими. Я почти не вижу разницы между двумя городскими локациями.
Огромный шаг вперёд по сравнению с BF 2042, и ведь это только ранняя бета-версия. Бегать и стрелять весело, однако карты ощущаются слишком маленькими и хаотичными.
Техника слишком слабая, будто сделана из бумаги. Я не понимаю, почему это так, когда против тебя играют 32 человека, которые могут выстрелить в тебя из базуки в любую секунду.

Первый этап открытой беты Battlefield 6 продлится до 10 августа. Второй, финальный этап пройдёт с 14 по 17 августа.

Материалы по теме
Стартовала открытая бета Battlefield 6 — как принять участие
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android