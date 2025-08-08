Весело, но слишком маленькие карты: появились первые отзывы игроков о бете Battlefield 6

7 августа началось открытое бета-тестирование Battlefield 6 — новой части знаменитой серии шутеров от Electronic Arts. Оно пройдёт в три этапа на ПК/PS5/Xbox Series и сейчас доступно участникам BF Labs и тем, кто активировал ключ с помощью Twitch-дропов.

Спустя некоторое время на Reddit началось большое обсуждение впечатлений от беты — игроки начали делиться своими эмоциями от первой части серии за четыре года. Так, пользователи высоко оценили основные механики новинки: передвижение, стрельбу и разрушаемость. Критике подверглись маленькие карты в бете, очень простое управление воздушной техникой и слишком быстрая динамика в духе Call of Duty.

Что пишут игроки о бете Battlefield 6

Вертолёты ощущаются ужасно. Физику нужно переработать, чтобы она была похожа на BF3/BF4.

Я надеюсь, что остальные карты в Battlefield 6 больше, слишком много людей на таких маленьких локациях.

Играть в BF6 очень весело, но мне кажется, что карты получились не очень хорошими. Я почти не вижу разницы между двумя городскими локациями.

Огромный шаг вперёд по сравнению с BF 2042, и ведь это только ранняя бета-версия. Бегать и стрелять весело, однако карты ощущаются слишком маленькими и хаотичными.

Техника слишком слабая, будто сделана из бумаги. Я не понимаю, почему это так, когда против тебя играют 32 человека, которые могут выстрелить в тебя из базуки в любую секунду.

Первый этап открытой беты Battlefield 6 продлится до 10 августа. Второй, финальный этап пройдёт с 14 по 17 августа.