Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для симулятора жизни InZOI выйдет апдейт с островами и фермами — релиз 20 августа

Для симулятора жизни InZOI выйдет апдейт с островами и фермами — релиз 20 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Krafton объявила о выходе первого дополнения для симулятора жизни inZOI. Релиз бесплатного DLS состоится 20 августа.

Фото: Krafton

Дополнение получило название Island Getaway. Оно добавит в игру новую карту — Cahaya, которая состоит из двух островов с атмосферой Юго-Восточной Азии. Игроки смогут заниматься плаванием, фермерством, рыбалкой и добычей полезных ископаемых. Кроме того, пользователи получат доступ к новым тропическим костюмам и причёскам.

Island Getaway выйдет вместе с крупным обновлением, которое добавит механику случайных встреч и пузыри с мыслями персонажей. Разработчики также улучшат интерфейс, добавят 90 новых музыкальных треков и поддержку геймпада.

inZOI — это симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Игра вышла 28 марта на ПК и стала занимать лидирующие позиции среди самых популярных проектов в Steam.

О другой захватывающей игре
Абсолютно всё, что нужно знать про Mafia: The Old Country
Абсолютно всё, что нужно знать про Mafia: The Old Country
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android