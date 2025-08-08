Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

У игрока Team Spirit Zweih украли Steam-аккаунт стоимостью в 10 млн рублей

У игрока Team Spirit Zweih украли Steam-аккаунт стоимостью в 10 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

8 августа Иван zweih Гогин, профессиональный игрок в Counter Strike 2 из Team Spirit, сообщил о взломе своего аккаунта в Steam. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

По словам Ивана, у него не получается зайти на свой аккаунт, потому что неизвестный авторизовался вместо него. Киберспортсмен также отметил, что обратился в поддержку Steam, но ему никто не помог даже спустя 50 часов. По данным СМИ, стоимость аккаунта игрока составляет более 10 млн рублей.

У меня есть оповещение о входе в аккаунт Steam, но, похоже, я не могу зайти в него. Теперь я не могу подключиться к серверам. Спасибо вам, ребята, за ваши советы. Тот факт, что я написал в службу поддержки Steam сразу же после получения сообщения и не получил ответа в течение 50 часов, никого не волнует.

Российский спортсмен Иван zweih Гогин стал участником CS2-состава Team Spirit. До этого 17-летний игрок представлял Nemiga Gaming, а также выступал за VaselineWorms, POLET и HOTU Academy.

О взломе аккаунта игрока Team Falcons
Аккаунт m0NESY в Steam взломали — киберспортсмен обратился за помощью к Valve
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android