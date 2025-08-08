У игрока Team Spirit Zweih украли Steam-аккаунт стоимостью в 10 млн рублей

8 августа Иван zweih Гогин, профессиональный игрок в Counter Strike 2 из Team Spirit, сообщил о взломе своего аккаунта в Steam. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети X.

По словам Ивана, у него не получается зайти на свой аккаунт, потому что неизвестный авторизовался вместо него. Киберспортсмен также отметил, что обратился в поддержку Steam, но ему никто не помог даже спустя 50 часов. По данным СМИ, стоимость аккаунта игрока составляет более 10 млн рублей.

У меня есть оповещение о входе в аккаунт Steam, но, похоже, я не могу зайти в него. Теперь я не могу подключиться к серверам. Спасибо вам, ребята, за ваши советы. Тот факт, что я написал в службу поддержки Steam сразу же после получения сообщения и не получил ответа в течение 50 часов, никого не волнует.

Российский спортсмен Иван zweih Гогин стал участником CS2-состава Team Spirit. До этого 17-летний игрок представлял Nemiga Gaming, а также выступал за VaselineWorms, POLET и HOTU Academy.