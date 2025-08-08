Появился постер финальных серий второго сезона «Уэнсдей» — премьера 3 сентября

Стриминговый сервис Netflix опубликовал постер финальных серий второго сезона сериала «Уэнсдей». Четыре завершающих эпизода выйдут 3 сентября.

Фото: Netflix

Второй сезон продолжает историю Уэнсдей Аддамс, одной из детей семейки Аддамс, которая становится студенткой академии «Невермор». В продолжении куда больше хоррор-элементов, а одной из главных тем второго сезона стали взаимоотношения главной героини со своей мамой Мортишей.

Первые четыре серии второго сезона «Уэнсдей» уже доступны на стриминговом сервисе Netflix. Зрители и критики высоко оценили продолжение: на агрегаторе Rotten Tomatoes его рекомендуют к просмотру 82% обозревателей и 84% зрителей.