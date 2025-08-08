Скидки
Джон Бролин отказался от ключевой роли в «Аватаре» Джеймса Кэмерона

Джон Бролин отказался от ключевой роли в «Аватаре» Джеймса Кэмерона
На шоу Happy Sad Confused гостем стал известный актёр Джош Бролин («Мстители: Финал»). Он рассказал о том, кого должен был сыграть в серии фильмов «Аватар» Джеймса Кэмерона.

По словам актёра, постановщик предложил ему сыграть главного злодея франшизы — Майлза Куортича. Однако на тот момент он был слишком занят и потому отказался от роли. Бролин также рассказал, что рад за Стивена Лэнга, который в итоге воплотил на экране антагониста.

Я был очень занят в то время, потому отказался от роли Куортича в «Аватаре». Но позже я посмотрел обе частию. Я был очень рад за Стивена Лэнга. Он просто великолепен. Так что всё получилось именно так, как и должно было быть.

Стивен Лэнг вернётся к роли Куортича в третьей части франшизы «Аватар» с подзаголовком «Огонь и пепел». Картина выйдет в мировом прокате 19 декабря 2025 года. Главные роли в ленте вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

Первый трейлер фильма «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона — премьера в декабре
