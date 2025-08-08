Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Как будто он получил травму мозга»: юзеры раскритиковали новую версию чат-бота ChatGPT 5

«Как будто он получил травму мозга»: юзеры раскритиковали новую версию чат-бота ChatGPT 5
Аудио-версия:
Комментарии

8 августа состоялся релиз GPT-5 — новой версии популярного чат-бота ChatGPT от компании OpenAI. Некоторые пользователи уже опробовали обновлённую модель и поделились своим мнением на форуме Reddit.

По словам юзеров, чат стал гораздо короче отвечать на запросы, предоставляя слишком маленький объём информации. Многие пользователи отменили свою подписку, ведь в нейросети осталась только модель GPT-5 — прошлые версии работали гораздо лучше. Некоторые даже отметили, что перестанут работать с ChatGPT после обновления.

Что пишут пользователи о ChatGPT-5:

Ответы короче и пока ничем не лучше сообщений от предыдущих моделей. В сочетании с более строгим стилем новая версия похожа на худшую модель, которую выдают за что-то крутое.
Как будто мой chatGPT получил серьёзную травму мозга и разучился читать. Он работает просто ужасно.
С радостью купил версию за $ 20, но, похоже, откажусь от подписки.
Теперь за $ 20 они убрали все остальные модели и предлагают лишь паршивый небольшой апгрейд.
Честно говоря, после нескольких лет использования ChatGPT, скорее всего, перейду на платный Gemini/Claude

ChatGPT-5 доступен в том числе в бесплатном формате, однако лишь для нескольких запросов в день. После превышения лимита модель перейдёт на более простую четвёртую версию программы. В OpenAI называли GPT-5 по-настоящему продвинутой нейросетью, сопоставимой по уровню знаний с учёными.

О новой версии ChatGPT
OpenAI выпустила GPT-5 — самую умную нейросеть в мире
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android