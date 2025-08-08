«Как будто он получил травму мозга»: юзеры раскритиковали новую версию чат-бота ChatGPT 5

8 августа состоялся релиз GPT-5 — новой версии популярного чат-бота ChatGPT от компании OpenAI. Некоторые пользователи уже опробовали обновлённую модель и поделились своим мнением на форуме Reddit.

По словам юзеров, чат стал гораздо короче отвечать на запросы, предоставляя слишком маленький объём информации. Многие пользователи отменили свою подписку, ведь в нейросети осталась только модель GPT-5 — прошлые версии работали гораздо лучше. Некоторые даже отметили, что перестанут работать с ChatGPT после обновления.

Что пишут пользователи о ChatGPT-5:

Ответы короче и пока ничем не лучше сообщений от предыдущих моделей. В сочетании с более строгим стилем новая версия похожа на худшую модель, которую выдают за что-то крутое.

Как будто мой chatGPT получил серьёзную травму мозга и разучился читать. Он работает просто ужасно.

С радостью купил версию за $ 20, но, похоже, откажусь от подписки.

Теперь за $ 20 они убрали все остальные модели и предлагают лишь паршивый небольшой апгрейд.

Честно говоря, после нескольких лет использования ChatGPT, скорее всего, перейду на платный Gemini/Claude

ChatGPT-5 доступен в том числе в бесплатном формате, однако лишь для нескольких запросов в день. После превышения лимита модель перейдёт на более простую четвёртую версию программы. В OpenAI называли GPT-5 по-настоящему продвинутой нейросетью, сопоставимой по уровню знаний с учёными.