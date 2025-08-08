Скидки
Съёмки фильма «Одиссея» Кристофера Нолана завершены — они продлились шесть месяцев

Арт-директор фильма «Одиссея» Саманта Энглендер сообщила о завершении съёмок картины. Таким образом, новую ленту Кристофер Нолан снял за шесть месяцев — производство началось в феврале 2025 года.

Это конец съёмок.

Фото: Соцсети Саманты Энглендер

За время съёмок команда побывала на многих локациях: в Италии, Греции, Шотландии, Марокко и Исландии. «Одиссея» стала первым фильмом, который полностью сняли на IMAX-камеры. Ранее СМИ сообщали, что 17 июля стартовали предварительные продажи билетов в некоторых зарубежных кинотеатрах — в первый же день они были практически раскуплены и уже принесли ленте $ 1,5 млн.

Премьера картины состоится 17 июля 2026 года. Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон («Отступники»). В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

