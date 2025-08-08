Скидки
Интригующий постер фильма «Метод исключения» от режиссёра «Олдбоя» — премьера 3 сентября

Компания CJ ENM представила новый постер фильма «Метод исключения». Премьера криминальной комедии состоится 3 сентября. Картина также официально выйдет в российский прокат.

Фото: CJ ENM

«Метод исключения» основан на книге «Топор» Дональда Уэстлейка. Фильм расскажет о мужчине, которого внезапно увольняют из компании после 25 лет работы. Некоторое время герой пытается найти новую работу, однако в конечном итоге решает устранить более квалифицированных конкурентов, чтобы освободить себе должность.

Главную роль в ленте сыграл Ли Бён-хон — звезда сериала «Игра в кальмара», сыгравший в проекте ведущего Игр. У картины пока нет даты выхода в мировом прокате. Режиссёром фильма выступил Пак Чхан-ук — автор знаменитого «Олдбоя».

