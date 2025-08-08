По «Тачкам» от Pixar выпустят мультсериал-продолжение

Компания Disney анонсировала спин-офф знаменитой серии мультфильмов «Тачки». Мультсериал Cars: Lightning Racers («Тачки: Молниеносные гонщики») выйдет на стриминговом сервисе Disney+ в 2027 году.

Сюжет шоу расскажет о новых приключениях знаменитого гонщика «Молнии» Маккуина. Он возвращается в Радиатор-Спрингс и вместе со своим другом Мэтром примет участие в очередных заездах. Знаменитые герои встретят новых персонажей: драг-кара Пайпса и монстр-трака Майлза.

К озвучиванию роли Маккуина вернётся актёр Оуэн Уилсон («Полночь в Париже»). Первая часть «Тачек» вышла в 2006 году и была тепло принята зрителями: на агрегаторе IMDB мультфильм получил оценку 7,3/10. Картина получила два полнометражных продолжения и два сериальных спин-оффа.