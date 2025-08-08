В бете Battlefield 6 уже появились читеры — несмотря на опцию Secure Boot

Некоторые игроки в бета-версию Battlefield 6 обнаружили использование читов в игре. По словам пользователей, нарушители используют «волхак» для возможности видеть противников сквозь стены.

Ситуацию со злоумышленниками в онлайн-режиме прокомментировала продюсер Battlefield 6 Алексия Кристофи. Она сообщила, что разработчики в курсе об этой проблеме и стараются блокировать нарушителей. Игроки отметили, что системы защиты, включая Secure Boot и TPM 2.0, не спасают игру от наличия читеров.

Просто небольшое предупреждение. Принудительное включение TPM 2.0 и системы защиты от читов на уровне ядра не предотвращает от хакеров и читеров. Хотите, верьте, хотите нет, но это всё ещё происходит в открытом бета-тестировании Battlefield 6.

Ранее игроки во время открытого бета-тестирования Battlefield 6 столкнулись с проблемой: функция Secure Boot потребовалась для игры, но не у всех она была включена по умолчанию. В Electronic Arts отреагировали на критику и опубликовали инструкцию, как активировать защиту через BIOS. Точно такой же способ защиты от читеров появится в Call of Duty: Black Ops 7.