Для кооп-игры Peak выйдет апдейт с песочным биомом и динамитом

Для кооп-игры Peak выйдет апдейт с песочным биомом и динамитом
Студия Aggro Crab сообщила о выпуске обновления для популярной игры Peak. Релиз большого апдейта состоится 11 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Landfall. Права на видео принадлежат Aggro Crab.

Обновление станет первым крупным апдейтом для Peak. В игре появится новый песочный биом, а также возможность использовать динамит. Кроме того, в проект добавят различные предметы и динамичные значки. Разработчики также исправят проблемы производительности и устранят некоторые сбои.

Peak представляет из себя совместную игру о восхождении, где малейшая ошибка может привести к гибели. Играть можно как в одиночку, так и в компании друзей, что, конечно, веселее. Цель — сбежать с таинственного острова, а чтобы это сделать, нужно подняться на вершину вулкана и дождаться эвакуации. Для игры в июле вышел русский перевод.

