Warner Bros. работает над продолжением хоррора «Пункт назначения: Узы крови»

Кинокомпания Warner Bros. уже начала работу над новым фильмом по вселенной «Пункт назначения». Об этом в студии рассказали изданию The Hollywood Reporter.

Сценаристкой будущей картины выступит Лори Эванс Тейлор — она работала над «Узами крови», предыдущей частью серии. Продюсерами выступят Крэйг Перри и Шила Ханахэн, которые когда-то запустили франшизу. У новой ленты пока нет даты выхода.

Ранее о работе над седьмой частью серии сообщали инсайдеры, отмечая, что в Warner Bros. очень довольны фильмом «Пункт назначения: Узы крови». Картина вышла весной 2025 года и заработала в прокате $ 285 млн при бюджете $ 50 млн, став самым кассовым фильмом во франшизе и показав отличные результаты на стримингах.

