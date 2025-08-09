Скидки
Режиссёр «Орудий» планирует снять продолжение хоррора

Издание Variety взяло интервью у режиссёра фильма ужасов «Орудия» Зака Креггера. Он рассказал о планах на продолжение хоррора.

Постановщик заявил, что у него есть идея для другой истории, которая развернётся во вселенной ленты. При этом он не планирует возвращаться к «Орудиям» в ближайшее время.

Ничего не могу с собой поделать: у меня есть ещё одна идея, которая меня очень воодушевляет. Я не буду заниматься этим в следующий раз, и, вероятно, не займусь этим после своего следующего фильма. Но одна идея о хорроре, происходящем во вселенной «Орудия», у меня есть. Я хотел бы когда-нибудь увидеть её на экране.

Сейчас Креггер работает над новой экранизацией игры Resident Evil. Премьера адаптации состоится в сентябре 2026 года, потому продолжение «Орудий» зрители увидят нескоро.

Фильм ужасов «Орудия» вышел в прокат 8 августа. Главные роли сыграли Джош Бролин («Старикам тут не место»), Джулия Гарнер («Фантастическая четвёрка: Первые шаги») и Олден Эренрайк («Хан Соло: Звёздные войны. Истории»). Лента рассказывает о небольшом городке, где в один момент исчезают все дети из одного школьного класса. Жители пытаются выяснить, из-за чего пропали школьники.

