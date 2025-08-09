Скидки
Зрители оценили комедию «Чумовая пятница 2» выше первой части
8 августа состоялась мировая премьера фильма «Чумовая пятница 2» — продолжения знаменитой комедии 2003 года. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «А». Таким образом, вторая часть понравилась зрителям больше, чем оригинальная «Чумовая пятница» («А-»). Ленту также оценили выше комедий 2025 года «Голый пистолет» («А-») и «Minecraft в кино» («B+»).

Фото: CinemaScore

В «Чумовой пятнице 2» героиня Линдси Лохан становится матерью, которая будет в одиночку воспитывать дочь Харпер. Затем она решает выйти замуж за британского ресторатора Эрика Дэвиса, у которого тоже есть дочь – Лили. Две семьи поначалу не смогут найти общий язык, что вновь приведёт к магии с обменом телами.

