Автор «Фарго» Ной Хоули снимет сериал по Far Cry от Ubisoft

Компания Ubisoft анонсировала сериал по знаменитой игровой серии Far Cry. Сообщение о создании шоу студия опубликовала на официальном сайте, однако вскоре удалила.

Фото: Ubisoft

Согласно информации Ubisoft, шоураннером адаптации выступит Ной Хоули — автор знаменитого «Фарго» и предстоящего шоу «Чужой: Земля». Главную роль должен сыграть Роб Макэлхенни, известный по сериалу «В Филадельфии всегда солнечно». Дата выхода экранизации пока неизвестна.

Far Cry — знаменитая серия игр Ubisoft, где игрок берёт на себя роль простого парня, попавшего в криминальные разбирательства на нетипичные локации. Каждая игра рассказывает свою историю, не связанную с предыдущей. Какую именно часть возьмёт за основу будущий сериал, также неизвестно.

Ранее Ubisoft запустила в работу сериал по Assassin's Creed
Сериал по Assassin's Creed запущен в работу: Netflix нашла авторов
