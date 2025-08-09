Скидки
Зрители оценили хоррор «Орудия» выше «Верни её из мёртвых»

Зрители оценили хоррор «Орудия» выше «Верни её из мёртвых»
8 августа состоялась премьера фильма ужасов «Орудия» — нового хоррора от автора популярного «Варвара» Зака Креггера. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «А-». Таким образом, фильм оценили выше недавних хорроров «Одно целое» («С+»), „Верни её из мёртвых» («В+») и «28 лет спустя» («В»). При этом «Орудия» понравились зрителям меньше, чем популярные «Грешники» Райана Куглера («А»).

Фото: CinemaScore

Главные роли в фильме ужасов «Орудия» сыграли Джош Бролин («Старикам тут не место»), Джулия Гарнер («Фантастическая четвёрка: Первые шаги») и Олден Эренрайк («Хан Соло: Звёздные войны. Истории»). Лента рассказывает о небольшом городке, где в один момент исчезают все дети из одного школьного класса. Жители пытаются выяснить, из-за чего пропали школьники.

