«Мне больше заплатили»: Маколей Калкин любит «Один дома 2» больше первой части

На шоу First We Feast гостем стал звезда серии фильмов «Один дома» Маколей Калкин. Он рассказал о том, какая часть культовых семейных картин ему нравится больше всего.

По словам актёра, он лучше относится именно к фильму «Один дома 2», но только потому, что ему больше заплатили за ленту. Он также отметил, что получил 15% прибыли от продажи билетов на картину.

За «Один дома 2» мне заплатили больше, потому он мне нравится больше. Я получил 5% чистой прибыли, а также 15% от продаж билетов. Большое спасибо!

«Один дома» вышел в 1990 году и стал хитом: при бюджете в $ 18 млн фильм собрал в мировом прокате аж $ 476 млн. Вторая часть с подзаголовком «Затерянный в Нью-Йорке» была менее успешной: при таком же бюджете она собрала $ 358 млн по всему миру.