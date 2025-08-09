Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мне больше заплатили»: Маколей Калкин любит «Один дома 2» больше первой части

«Мне больше заплатили»: Маколей Калкин любит «Один дома 2» больше первой части
Аудио-версия:
Комментарии

На шоу First We Feast гостем стал звезда серии фильмов «Один дома» Маколей Калкин. Он рассказал о том, какая часть культовых семейных картин ему нравится больше всего.

По словам актёра, он лучше относится именно к фильму «Один дома 2», но только потому, что ему больше заплатили за ленту. Он также отметил, что получил 15% прибыли от продажи билетов на картину.

За «Один дома 2» мне заплатили больше, потому он мне нравится больше. Я получил 5% чистой прибыли, а также 15% от продаж билетов. Большое спасибо!

«Один дома» вышел в 1990 году и стал хитом: при бюджете в $ 18 млн фильм собрал в мировом прокате аж $ 476 млн. Вторая часть с подзаголовком «Затерянный в Нью-Йорке» была менее успешной: при таком же бюджете она собрала $ 358 млн по всему миру.

О продолжении другой культовой комедии
Смех до слёз: «Голый пистолет» нельзя пропускать фанатам комедий
Смех до слёз: «Голый пистолет» нельзя пропускать фанатам комедий
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android