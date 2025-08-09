S1mple рассказал, с кем хотел бы играть в одной команде по CS 2

Звезда мировой Counter-Strike сцены Александр s1mple Костылев поделился с Mokrivsiy, с каким игроком мечтает оказаться в одной команде:

Ropz. Но можно и B1T взять.

В конце июля Костылев официально покинул NAVI и подписал контракт с новой командой — BC.Game, где занял вакантную роль снайпера. Уже 10 августа он дебютирует за новый коллектив в матче против CYBERSHOKE.

S1mple — один из самых известных и титулованных игроков в Counter-Strike. За свою карьеру он заработал более $ 1,5 млн призовых, сыграл в сотнях матчей и участвовал в огромном количестве турниров, занимая призовые места, в том числе множество первых.