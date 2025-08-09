Скидки
AMD анонсировала бюджетную видеокарту Radeon RX 7400

Компания AMD представила две видеокарты: Radeon RX 7400 и Po W7400. Дата поступления в продажу новых карт пока неизвестна.

Модели основаны на графическом чипе Navi 33 — он используется на более мощных версиях Radeon RX 7600 и Radeon Pro W7500. При этом RX 7400 уступает RX 7600 по количеству вычислительных блоков — на 12,5 %. Новая видеокарта имеет 8 ГБ видеопамяти с пропускной способностью 10,8 Гбит/c. Она также получила разъёмы HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1.

RX 7400 потребляет 55 Вт и сможет обходиться без дополнительного питания. Для видеокарты подойдёт блок питания с мощностью 450 Вт. Официальная стоимость новинки пока не разглашалась. Учитывая, что RX 7600 стоила $ 269, она будет продаваться с гораздо более низкой стоимостью.

Представлена видеокарта AMD RX 9060 XT — аналог RTX 5060 Ti за меньшие деньги
