Клуб AMKAL представил состав по CS 2 на осень — в нём nafany

Киберспортивный клуб AMKAL официально объявил состав по CS 2 на осенний сезон. Главной звездой нового ростера стал Владислав nafany Горшков — экс-капитан Cloud9 и один из самых узнаваемых игроков СНГ-сцены. Также сегодня стало известно, что PASHANOJ стал новым тренером команды.

Состав уже успел сыграть достаточное количество матчей с обновлённым костяком и занял 104-е место в рейтинге VRS.

Текущий cостав AMKAL:

  • Владислав nafany Горшков;
  • Александр KaiR0N- Анашкин;
  • Артём iDISBALANCE Егоров;
  • Александр TRAVIS Тимкив;
  • Дмитрий sstiNiX Хлебников.

Таким образом, AMKAL продолжает собирать вокруг себя СНГ-ростер. Напомним, команда Amkal имеет своего главного представителя в медийной футбольной лиге.

