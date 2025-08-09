Клуб AMKAL представил состав по CS 2 на осень — в нём nafany
Киберспортивный клуб AMKAL официально объявил состав по CS 2 на осенний сезон. Главной звездой нового ростера стал Владислав nafany Горшков — экс-капитан Cloud9 и один из самых узнаваемых игроков СНГ-сцены. Также сегодня стало известно, что PASHANOJ стал новым тренером команды.
Состав уже успел сыграть достаточное количество матчей с обновлённым костяком и занял 104-е место в рейтинге VRS.
Текущий cостав AMKAL:
- Владислав nafany Горшков;
- Александр KaiR0N- Анашкин;
- Артём iDISBALANCE Егоров;
- Александр TRAVIS Тимкив;
- Дмитрий sstiNiX Хлебников.
Таким образом, AMKAL продолжает собирать вокруг себя СНГ-ростер. Напомним, команда Amkal имеет своего главного представителя в медийной футбольной лиге.
