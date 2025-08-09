Скидки
Джон Сина сыграет в фильме по комиксу The Leading Man от Netflix

Издание Deadline сообщило, что стриминговый сервис Netflix готовит новую комедию The Leading Man («Главный человек»). Дата выхода ленты пока неизвестна.

Сюжет картины повествует о самовлюблённом актёре и герое популярных боевиков. В один момент он узнаёт, что его коллега — тайный агент. Звезде боевиков придётся выполнить опасное задание и спасти мир по-настоящему, а не на экране кино.

Новая комедия основана на одноимённой серии комиксов 2006 года. Сценаристами выступили Джон и Эрих Хоберы — авторы фильма «РЭД» с Брюсом Уиллисом. Главные роли исполнят Джон Сина («Миротворец») и Кевин Харт («Джуманджи: Зов джунглей»).

