«Темп игр идеально подходит для кино»: режиссёр Зак Креггер — о фильме по Resident Evil

Издание Variety взяло интервью у режиссёра нового фильма по игре Resident Evil Зака Креггера. Он рассказал о работе над предстоящей адаптацией.

По словам постановщика, темп оригинальных игр сам по себе кинематографичен. Потому серия идеально подходит для экранизации. Он также отметил, что в новой картине расскажет новую историю, которая будет происходить в мире Resident Evil.

Темп этих игр настолько уникален и эффектен, ведь ты буквально заперт в одном персонаже, который перемещается из точки А в точку Б. Зная, что тебе предстоит пройти через весь ужас, нужно действовать методично и вдумчиво. Это круто и кинематографично. Поэтому я хочу рассказать историю в мире игр, которая чтит оригинальный сюжет. Но это новая история.

Премьера новой экранизации Resident Evil состоится в сентябре 2026 года. Ранее стало известно, что сюжет ленты сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в путешествие, постепенно погружаясь в настоящий ад.

О новой части Resident Evil
Абсолютно всё, что нужно знать про Resident Evil Requiem
