Astralis вышла в основной этап BLAST Bounty Fall 2025 по CS 2, NAVI вылетели с турнира

Датская команда Astralis прошла в основную стадию BLAST Bounty Fall 2025. Во втором этапе закрытой квалификации команда Расмуса Hooxi Нильсена одолела NAVI со счётом 2:1 по картам — 11-13 (Dust 2), 13-7 (Inferno), 13-2 (Nuke).

После неудачи на первой карте Astralis уверенно вернулись в игру, не оставив сопернику шансов на оставшихся двух картах. Победа обеспечила Astralis выход на BLAST Bounty Fall 2025, где продолжится борьба за звание лучшей команды турнира.

CS 2. BLAST Bounty Fall 2025: Closed Qualifier . 1/8 финала
09 августа 2025, суббота. 13:00 МСК
Natus Vincere
Окончен
1 : 2
Astralis

Natus Vincere, в свою очередь, завершили выступление на турнире и потеряли возможность пробиться на главный этап.

Закрытая квалификация BLAST Bounty Fall 2025 проходит с 5 по 10 августа. Восемь сильнейших команд получат путёвки на главный турнир LAN-формата.

