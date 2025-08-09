Astralis вышла в основной этап BLAST Bounty Fall 2025 по CS 2, NAVI вылетели с турнира

Датская команда Astralis прошла в основную стадию BLAST Bounty Fall 2025. Во втором этапе закрытой квалификации команда Расмуса Hooxi Нильсена одолела NAVI со счётом 2:1 по картам — 11-13 (Dust 2), 13-7 (Inferno), 13-2 (Nuke).
После неудачи на первой карте Astralis уверенно вернулись в игру, не оставив сопернику шансов на оставшихся двух картах. Победа обеспечила Astralis выход на BLAST Bounty Fall 2025, где продолжится борьба за звание лучшей команды турнира.
Natus Vincere, в свою очередь, завершили выступление на турнире и потеряли возможность пробиться на главный этап.
Закрытая квалификация BLAST Bounty Fall 2025 проходит с 5 по 10 августа. Восемь сильнейших команд получат путёвки на главный турнир LAN-формата.